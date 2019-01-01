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فوز عائلة شهداء النجار ببطولة "أحرار رغم الحصار"

السبت 01 يونيو 2019 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز عائلة شهداء النجار ببطولة "أحرار رغم الحصار"


غزة / سما /

فاز فريق شهداء عائلة النجار بلقب بطولة "أحرار رغم الحصار" الرمضانية الكروية، بفوزه على فريق الحسام بنتيجة 2-صفر، على صالة أبو يوسف النجار، في المباراة النهائية التي حضرتها شخصيات اعتبارية، سجلهما محمد أبو يوسف، الذي توج بلقب هداف البطولة برصيد 9 أهداف.

وفي حفل التكريم، نال الفائز كأس البطولة، وجرى تقديم دروع للفرق الـ64 المشاركة الذين يمثلون محافظات قطاع غزة. وضمن دور الـ16 لبطولة شهداء المغازي الرمضانية، فاز الشهيد خليل الوزير على الشهيد مؤمن المغاري بنتيجة 8-1، وفاز الشهيد سامح أبو مشايخ على الشهيد أبو روبن مصلح بنتيجة 4-صفر.

وبلغ فريقا عائلة الشافعي وأبو مراحيل نهائي بطولة عائدون الرمضانية الثالثة للعائلات الجارية على ملعب النصيرات البلدي المعشب، بتنظيم بلدية النصيرات واللجنة الرياضية الحركية حركة حماس. وكان الشافعي فاز على إسماعيل بركلات الترجيح3-2 بعد تعادلهما إيجاباً 2-2. سجل لعائلة الفائز فراس ووسيم، وللخاسر أحمد، وحسين إسماعيل. وفاز أبو مراحيل على أبي شكيان 1-صفر، سجله علاء أبو مراحيل.

#النجار #بطولة

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