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اقامة بطولة الاسرى الكرويه في طوباس

السبت 01 يونيو 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقامة بطولة الاسرى الكرويه في طوباس


طوباس / سما /

اقيمت بطوله كرويه رمضانية في طوباس اطلق عليها اسم " اسرى فلسطين " بفكرة عمار ضراغمة وبدعم من احمد فيصل ابو محسن والمطبخ الشعبي لصاحبه علي ابو احميد حيث تم تسميه الفرق المشاركة باسماء الاسرى بمشاركة فريق الأسير عبدالله البرغوثي فريق الأسير عبد السلام فالح فريق الأسير علي أبو عامر فريق الأسير محمد بشارات طمون فريق الأسير خالد فخري فريق الأسير يونس أبو الطيب فريق الأسير عمر سعيد سياجات

حيث قسمت الفرق المشاركة الى مجموعتين لعبت كل مجموعة ثلاث مباريات على ملعب مدرسة ابن النفيس الاساسية ليصعد الى النهائي فريق الاسير عبد الله البرغوثي وفربق الاسير عبد السلام فالح لتقام المبارة النهائية بحضور عدد من الاسرى المحررين جمال ابو محسن والاسير سلمان سياجات وعاطف دراغمه وانتهت بفوز فريق الاسير عبد السلام فالح بفارق الركلات الترجيحيه بعد انتهاء المبارة بالتعادل وبعدها تم تتويج الفريق الفائز بكاس البطولة وتتويج صاحب المركز الثاني.

أشرف على البطولة تحكيميا عمر فيصل ومحمود الحافظ وياسر ابو الهنا واحمد السباعي.

#بطولة الاسرى

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