بلدية بيت لحم تحتفل بافتتاح ملعب كرة القدم المصغر "دافيدي أستوري"

بيت لحم / سما /

احتفلت بلدية بيت لحم صباح الجمعة الموافق 31/5/2019 بافتتاح الملعب المصغّر "دافيدي أستوري"، والذي يقع في شارع القناطر بالقرب من المدارس الحكومية. وذلك بدعم من ناديي كالياري وفيورينتينا الإيطاليين، من خلال مؤسسة مساعدة من أجل السلام Assist for Peace.

وجرى الحفل بحضور محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان، ومدير عام بلدية بيت لحم أنطون مرقص وعضوي المجلس البلدية نادر راحيل وداوود الصلاحات، ورئيس بلدية بيت لحم السابق الدكتور فكتور بطارسة، ومدير مديرية الحكم المحلي شكري ردايدة والقنصل الإيطالي العام في القدس فابيو سوكولوفيتش والأب ابراهيم فلتس مدير مؤسسة يوحنا بولس الثاني، وممثل مؤسسة المساعدة من أجل السلام لوكا سكولاري، رئيس نادي كاليري طومازو جوليني، ونائب رئيس نادي فيورينتينا جينو ساليكا وبمشاركة عائلة دافيدي أستوري وعدد من لاعبي ناديي كالياري وفيورينتينا من أبرزهم ولاعبيّ المنتخب الوطني الإيطالي، نيكولو باريلا وفيديريكو كييزا، بالإضافة الى حشد من مؤسسات المدينة والنوادي الرياضية، والصحفيين.

ابتدأ الاحتفال بقيام سلمان وحميد وبطارسة وجوليني وساليكا والاب فلتس بإزالة الستارة وقص الشريط ثم النشيدين الوطني الإيطالي والفلسطيني من عزف مجموعة كشافة ومرشدات السالزيان السادسة.

رحب سلمان بالحضور والضيوف وشكر جهود ناديي كالياري وفيورينتينا الإيطاليين، ومؤسسة مساعدة من أجل السلام Assist for Peace على دعمهم لاستكمال أعمال ملعب كرة القدم والتي بدأت عام 2006 بتمويل من جمعية بلاد اللوار-غزة- القدس من خلال علاقة التوأمة بين بيت لحم ومدينة سانت هيربلان الفرنسية وبدعم آخر من مدينة ماريكفيل الأسترالية المتوأمة مع بيت لحم. وأكد سلمان بأن الرياضة تلعب دورا مهما في تنمية الفرد والمجتمع من الجانب الصحي والمجتمعي والإقتصادي، وأن كرة القدم بشكل خاص تعتبر الوسيلة الصحيحة لتحقيق التنمية المجتمعية، وتسهم في خلق قادة من خلال المنافسة الشريفة واللعب بروح الفريق، فهي أداة أساسية لبناء جسور السلام والإخاء في المجتمع وبين الشباب من جميع الخلفيات والأديان والهويات. كما أشار بأن اللاعب الإيطالي "دافيدي أستوي" سيكون ملهماً لشباب وشابات مدينة بيت لحم في حبه لكرة القدم وانتمائه لروح الفريق الواحد، وستبقى ذكراه في مدينة مهد السلام مخلدة من خلال هذا الملعب.

ومن جانبه أعرب سكولاري عن فخره بإنجاز هذا المشروع في مدينة بيت لحم، رغم ضيق الوقت الذي تم انجازه فيه ورغم كافة المعيقات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، آملاً بأن يكون مركزاً رياضياً فعالاً ليخدم الأطفال والشباب في المنطقة.

أما رئيسي كالياري وفيورينتينا فقد تحدثا عن العائد المعنوي لدعمهم للملعب وتسميته تيمنا بإسم اللاعب "دافيدي أستوري" الذي لعب كمدافع في الفريقين، وتوفي العام الماضي عن عمر (31) عاما.

ثم شكر المحافظ والقنصل الإيطالي بلدية بيت لحم وجميع الداعمين وعائلة اللاعب أستوري على هذه المبادرة آملين بأن تسهم في خلق تغيير ايجابي بين صفوف الشباب والشابات في بيت لحم.

يذكر بأن أعمال تأهيل الملعب قد بدأت في شهر آذار، بتكلفة بلغت (180,000) يورو لتشمل فرش ساحة الملعب بعشب صناعي، وتأهيل المبنى المجاور للملعب والمكون من طابقين لإستخدامات اللاعبين، وذلك بتنفيذ شركة العمران العصرية للانشاءات الحديثة من خلال دائرة التخطيط والتطوير في بلدية بيت لحم. وفي نهاية الحفل تبادل الطرفان هدايا تذكارية، ثم شارك أبطال كرة القدم الإيطالية أطفال مدينة بيت لحم من أكاديمية أطفال بلا حدود بمباراة ودية. بكرة القدم