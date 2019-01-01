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ما مسافة المشي التي يحتاجها الجسم كل يوم؟

السبت 01 يونيو 2019 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما مسافة المشي التي يحتاجها الجسم كل يوم؟


وكالات / سما /

توجد أدلة قوية على أن المشي والحركة البدنية عامل أساسي للحفاظ على الوزن وتخسيس الزائد منه، كما أن المشي ضروري للدورة الدموية والقلب ومنع انسداد الشرايين في حالة ارتفاع الكولسترول أو الضغط. وتحث التوصيات الصحية الشخص البالغ على المشي أو الركض أو ممارسة ما يرغب من التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة كحد أدنى كل يوم.

يساعد المشي على تخفيف الدهون من كل أنحاء الجسم وليس البطن فقط، إلى جانب أهميته للضغط والكولسترول وتشير تقارير أخرى إلى أن الحد الأدنى للمسافة التي يحتاج الجسم لأن تمشيها كل يوم هو 2.5 كم.

ويحرق الجسم عادة عند قطع هذه المسافة حوالي 125 سعرة حرارية، ويختلف الحساب الدقيق للسعرات حسب طول ووزن الجسم وسرعة المشي.

ولتستطيع تخفيف الوزن من خلال المشي لمدة 30 دقيقة يومياً عليك مراقبة مدخلات الطعام، وضبط حجم الوجبات، واختيار الأطعمة الصحية. فقد لا تكفي الـ 30 دقيقة إذا كنت تأكل الكثير من السكريات والدهون وتتناول وجبات كبيرة الحجم.

ويساعد المشي على تخفيف الدهون من كل أنحاء الجسم وليس دهون البطن فقط، والتي تتطلّب مزيداً من التمارين لبناء وتقوية عضلات البطن كي تتخلّص منها بوتيرة أسرع.

#المشي

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