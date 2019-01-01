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اعتقال 3 مواطنين بالضفة والقدس

السبت 01 يونيو 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 3 مواطنين بالضفة والقدس


القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، ثلاثة مواطنين من مناطق مختلفة بالضفة والقدس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عبوين شمال غرب رام الله، واعتقلت والد منفذ عملية الطعن بالقدس يوسف سحويل.

كما اعتقلت قوة خاصة (مستعربون) مواطناً من مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الأسير المحرر مراد طوالبة عضو الهيئة الإدارية للجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين للاجئين، أثناء توجهه للمسجد الأقصى في القدس.

وأصيب أمس الجمعة 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق عقب قمع مسيرة قرية نعلين السلمية، والتي أحيت ذكرى رحيل القائد فيصل الحسيني.

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