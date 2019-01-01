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انتشال جثة مجهولة الهوية من بحر حيفا

السبت 01 يونيو 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتشال جثة مجهولة الهوية من بحر حيفا


القدس المحتلة / سما /

انتشلت الشرطة البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، جثة رجل من البحر جنوبي مدينة حيفا، وأكدت طواقم الإسعاف التي وصلت المكان وفاته.

وكانت قد جرت عمليات بحث عن شخص في البحر في أعقاب بلاغ من بحّار أنه عاين شخصا في مياه البحر.

من جهتها قالت الشرطة إنها لم تتمكن من تحديد هوية الغريق، وتم نقلها إلى معهد التشريح الطبي في "أبو كبير" لتحديد هويته.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإنه لا يوجد معلومات عن مفقود تتلاءم مواصفاته مع الجثة، ولم تستبعد أن تكون التيارات البحرية قد جرفت الجثة من دولة "مجاورة".

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