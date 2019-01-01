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توقعات بمشاركة نحو ألفي شخص في مسيرة القدس ببرلين

السبت 01 يونيو 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بمشاركة نحو ألفي شخص في مسيرة القدس ببرلين


رام الله / سما /

من المتوقع أن يشارك نحو ألفي شخص في مسيرة القدس المقررة في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت.

ودعا تحالف واسع من أحزاب وجماعات ومبادرات إلى احتجاجات مضادة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم الإبلاغ عن تنظيم مظاهرتين تضم كل منهما حوالي 400 مشارك.

وفي يوم القدس، الذي يأتي هذا العام في نهاية شهر رمضان، تدعو إيران سنويا إلى استعادة القدس على خلفية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية خلال حرب عام 1967.

وشارك العام الماضي 1600 شخص في مسيرة يوم القدس ببرلين. وطالب المتظاهرون بدولة فلسطينية مستقلة وهاجموا إسرائيل في خطاباتهم.

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