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اشتية: سنقدم كافة التسهيلات لرجال الأعمال في الشتات للاستثمار في فلسطين

السبت 01 يونيو 2019 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنقدم كافة التسهيلات لرجال الأعمال في الشتات للاستثمار في فلسطين


رام الله / سما /

 افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء الجمعة، "لاكاسا مول"، في ضاحية الريحان بمدينة رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورجل الأعمال الفلسطيني مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "لاكاسا" القابضة عماد جابر، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وقال رئيس الوزراء: "افتتحنا هذه المنشأة التجارية والتي يبلغ حجم الاستثمار فيها أكثر من 50 مليون دولار، والتي ستوفر اكثر من 2000 وظيفة، وستكون مقدمة لعدد من المشاريع التي سيقيمها رجل الأعمال عماد جابر".

وأضاف اشتية: "ندعو رجال الاعمال الفلسطينيين في الشتات القدوم الى فلسطين والاستثمار فيها، والحكومة ستقدم كافة التسهيلات لهم وستعمل على تذليل كافة العقبات امامهم، من أجل خدمة وطنهم فلسطين".

وترحم رئيس الوزراء على شهداء القدس، مضيفا: "مهما فعل الاحتلال بنا، ومهما هدم منشآتنا سنواجه الهدم بالبناء، إلى أن نتحرر ونقيم دولتنا المستقلة".

بدوره، قال رجل الاعمال جابر "إن "الاستثمار في وطني فلسطين من أكبر أولوياتي"، لافتاً إلى أن "لاكاسا مول" من أكبر مشاريع الشركة على مستوى الشرق الأوسط، حيث أقيم على أكثر من (60.000) متر مربع، ويضم مساحات متنوعة للتسوق والمطاعم والمقاهي، اضافة الى مناطق ترفيهية للأطفال.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمشروع، كما أبرمت إدارة المشروع اتفاقيات شراكة مع العشرات من الماركات المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن "لاكاسا مول" يقوم على الاستثمار التشاركي لتشجيع أصحاب الأعمال على افتتاح فروع لهم.

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