450 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

القدس المحتلة/ سما/

اكدت دائرة الأوقاف الإسلامية، مساء يوم الجمعة، بأن قرابة 450 ألف مصل أحيوا ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد المصلون إلى الأقصى منذ ساعات النهار الأولى لأداء صلاة الجمعة، واعتكفوا في الأقصى حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح وإحياء ليلة القدس.

وبدت اللجان العاملة في المسجد الأقصى بإشراف الأوقاف الإسلامية بكامل جهوزيتها، وتولت عناصر الكشافة المقدسية ترتيب المصلين حسب الأماكن المخصصة لصلوات الرجال والنساء.

وكان أكثر من 270 ألفا أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى، رغم إجراءات السلطات الإسرائيلية المشددة في المدينة وإغلاقها لمحيط البلدة القديمة وأبواب الأقصى والبلدة، بحجة تنفيذ عملية طعن مزدوجة في المدينة.

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