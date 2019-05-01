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450 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

السبت 01 يونيو 2019 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
450 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى


القدس المحتلة/ سما/

اكدت دائرة الأوقاف الإسلامية، مساء يوم الجمعة، بأن قرابة 450 ألف مصل أحيوا ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد المصلون إلى الأقصى منذ ساعات النهار الأولى لأداء صلاة الجمعة، واعتكفوا في الأقصى حتى يتمكنوا من أداء صلاة التراويح وإحياء ليلة القدس.

وبدت اللجان العاملة في المسجد الأقصى بإشراف الأوقاف الإسلامية بكامل جهوزيتها، وتولت عناصر الكشافة المقدسية ترتيب المصلين حسب الأماكن المخصصة لصلوات الرجال والنساء.

وكان أكثر من 270 ألفا أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى، رغم إجراءات السلطات الإسرائيلية المشددة في المدينة وإغلاقها لمحيط البلدة القديمة وأبواب الأقصى والبلدة، بحجة تنفيذ عملية طعن مزدوجة في المدينة.

أكثر من 400 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى..(صور)
وفا
أكثر من 400 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى..(صور)
وفا
أكثر من 400 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى..(صور)
وفا
أكثر من 400 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى..(صور)
وفا

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