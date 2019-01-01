لجان المقاومة: الهرولة نحو التطبيع مع الاحتلال جزء من صفقة القرن والوحدة ضرورة لمواجهتها

وكالات

أكد أيمن الششنية الأمين العام للجان المقاومة الشعبية، أن الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة العدوان الاسرائيلي واحباط المؤامرة، مشددا على ضرورة جعل الانقسام خلف الظهور؛ احتراما للشعب الفلسطيني وشهدائه، ويجب تطوير هذه الوحدة التي تجسدت في المواجهات المتواصل مع الاحتلال الاسرائيلي.



وقال الششنية في تصريحات صحفية له: "مقاومتنا حصن قضيتنا وسبيلنا لإسترداد حقوقنا وتحرير أرضنا وخيار الإستراتيجي لشعبنا الفلسطيني الذي لا بديل عنه في إنجاز الحرية وكنس الاحتلال".



وأضاف: "الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الاسرائيلي والمشاركة في المؤتمرات التي تشرعن الاحتلال وكيانه، هي جزء من صفقة القرن وتصفية القضية، يجب على الأنظمة العربية التوقف فورا عن هذا السلوك الذي يتنافى مع التزاماتها الرسمية اتجاه القضية الفلسطينية".



وفي السياق، أكد الأمين العام للجان المقاومة الشعبية، أن القدس موحدة، ستبقى عاصمة فلسطين، وان قرار ترامب وإجراءات العدو التهويدية، باطلة، لن تستطيع طمس الحقيقة أو تزوير التاريخ أو تغيير الهوية الأصيلة للقدس المحتلة.



وقدم الششنية، شكره للجمهورية الاسلامية في ايران على وقوفها الراسخ واحتضانها المكلف للقضية الفلسطينية ومقاومتها بكافة الأشكال والوسائل الممكنة .



واعتبر أن حصار الجمهورية الاسلامية الايرانية ما هو إلا محاولة لاجهاض الانتصارات التي يحققها محور فلسطين (محور المقاومة ) في مواجهة محور الشر (محور أمريكا والاحتلال الاسرائيلي ومن معهم ).



