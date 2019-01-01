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الرئيس يستقبل رئيس الوزراء القطري

الجمعة 31 مايو 2019 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل رئيس الوزراء القطري


الرياض /سما/

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر اقامته في مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات والتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة.

وجرى اللقاء بحضور:  امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا.

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