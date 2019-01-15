الاحتلال يمدد توقيف قاصر للمرة الخامسة

جنين / سما /

مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم اليوم الجمعة، توقيف الفتى سامر عبد الكريم عويس (16 عاماً) من مخيم جنين لمدة اسبوع، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وأفادت عائلة الفتى عويس المعتقل منذ 15-4-2019، أن محكمة الاحتلال العسكرية قررت استمرار اعتقاله بناء على طلب المخابرات الاسرائيلية لتقديم لائحة اتهام بحقه بعدما تعرض للتحقيق استمر شهراً في زنازين سجن عسقلان.

ويعتبر سامر الابن الثاني لعائلة عويس الذي تعتقله قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري حيث كانت اعتقلت شقيقه راتب عويس (18 عاما) يوم 15-1-2019، وعادت بعد نحو ثلاثة شهور لتعتقل سامر من منزله الامر الذي ترافق مع اعتدائها عليه بالضرب اثناء اعتقاله من منزل عائلته فجرا.

يذكر ان والد الاسيرين سامر وراتب، القائد في كتائب شهداء الاقصى عبد الكريم عويس يقبع في سجن جلبوع، حيث يقضي وشقيقه حسان حكما بالسجن المؤبد حيث كانا طوردا واعتقلا خلال حملة "السور الواقي"، كما واغتال الاحتلال شقيقها الثالث سامر عويس في رام الله خلال انتفاضة الاقصى.