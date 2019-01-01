رسالة من الرئيس عباس الى رئيس الاتحاد الافريقي

اديس بابا /سما/

سلم وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الجمعة، نائب رئيس الاتحاد الافريقي كويسي كوارتي، رسالة رسمية موجهة من الرئيس محمود عباس، الى رئيس الاتحاد الافريقي من اجل مزيد من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية ولحل الدولتين.

وأشاد أبو جيش خلال الاجتماع، بمواقف الاتحاد الافريقي باعتباره قلعة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقال "ان القيادة والحكومة الفلسطينية تتعرض لضغط سياسي بل ولابتزاز مالي كبير من الولايات المتحدة وإسرائيل لإجبارها على الموافقة على صفقة القرن"، مؤكدا اننا سنقف امام هذا الضغط وسنواجه هذا التحدي بكل قوة وصلابة وسنواصل توفير احتياجات شعبنا رغم الصعوبات والازمة المالية والمؤامرات المحيطة، آملا ان يقوم الاتحاد الافريقي بتوفير الدعم اللازم لفلسطين ولشعبها.

من جهته، اكد نائب رئيس الاتحاد الافريقي كوارتي، موقف الاتحاد المساند والثابت تجاه القضية الفلسطينية العادلة وعلى الالتزام الكامل بدعم حل الدولتين وقيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا الى ان هذا الموقف تاريخي وثابت لن يتغير.

وفي سياق آخر، بحث الوزير أبو جيش مع نظيرته وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الاثيوبية ايروجي ميسكل، أوجه التعاون الثنائي في مختلف مجالات العمل، وكذلك تنسيق المواقف خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي في جنيف في العاشر من حزيران المقبل، داعيا إياها لتقديم الدعم والمساندة لفلسطين في القضايا والمواقف والمطالب التي ستطرح وستتبلور خلال المؤتمر.