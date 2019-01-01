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الهباش يبحث مع مفتي روسيا فعاليات أسبوع القدس ودعم "الأقصى"

الجمعة 31 مايو 2019 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يبحث مع مفتي روسيا فعاليات أسبوع القدس ودعم "الأقصى"


موسكو /سما/

 بحث محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، في العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية روسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين، الترتيبات النهائية لفعاليات أسبوع القدس المقررة الشهر المقبل.

ووضع الهباش مضيفه، بصورة الأوضاع في المدينة المقدسة وخاصة الحرم القدسي الشريف، نتيجة الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال، والذي يحول دون وصول أبناء شعبنا بشكل خاص، والمسلمين بشكل عام، بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة.

وقال قاضي القضاة إن القدس مدينة السلام، يجب أن يعيش أهلها بأمن وسلام أسوة ببقية شعوب العالم عبر إنهاء هذا الاحتلال الظالم والجاثم على أرضنا وقدسنا، ويمنعنا من الوصول إلى مسجدنا الذي لن يكون يوما إلا مسجدا إسلاميا.

ويتضمن أسبوع القدس المقرر في العاصمة الروسية موسكو على ندوات وفعاليات ثقافية وتراثية وتاريخية، تشمل تاريخ وحضارة مدينة القدس وطابعها العربي والإسلامي، وتؤكد على رسالة الإسلام السمحة القائمة على المحبة والسلام والإنسانية.

واتفق الجانبان على مجموعة من الخطوات والفعاليات المشتركة لتعزيز الوعي الإسلامي حول مدينة القدس، والتأكيد لدى الأجيال الناشئة في العالم الإسلامي على أهمية المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك في العقيدة الإسلامية، مؤكدين انه يقع على عاتق المسلمين كافة القيام بالواجب تجاه القدس و"الأقصى" من خلال شد الرحال إليه، والحفاظ على وجودِه وحمايته وصيانته.

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