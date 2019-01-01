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الخليل تشيع الشهيد الفتى غيث لمثواه الأخير

الجمعة 31 مايو 2019 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل تشيع الشهيد الفتى غيث لمثواه الأخير


الخليل / سما /

شيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة الخليل، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى عبدالله لؤي غيث (16 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد أبو الحمص قرب قريتي الخاص والنعمان شرق مدينة بيت لحم، أثناء توجهه لمدينة القدس، للصلاة في المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وصولا إلى منزله، وبعد إلقاء ذويه نظرة الوداع الأخيرة عليه، أدى المشيعون صلاة الجنازة في مسجد الحسين قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء في منطقة وادي الهرية.

ورفع المشاركون في موكب التشييع، الذي طاف عدة أحياء في مدينة الخليل، العلم الفلسطيني، مرددين هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية، داعين دول العالم للتدخل والوقوف مع شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.

وشدد المشيعون على ضرورة رص الصفوف وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة هذه الهجمة الإسرائيلية على المقدسات وعلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه وفصائله.

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