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تشيلسي يعرقل انتقال هازارد إلى ريال مدريد

الجمعة 31 مايو 2019 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يعرقل انتقال هازارد إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عرض ريال مدريد الافتتاحي من أجل الحصول على خدمات اللاعب إدين هازارد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

واعترف الجناح البلجيكي بعد فوزه مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي أنه سيغادر هذا الصيف إلى نادٍ آخر ، ومع ذلك يحاول فريق البلوز الإبقاء عليه بعد أن رفض عرض ريال مدريد الأول.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية اليوم إن رؤساء تشيلسي رفضوا العرض الافتتاحي الذي قدمه ريال مدريد يوم الخميس ، بعد 24 ساعة على فوزه (4-1) على آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إن نية ريال مدريد كانت في اجراء اتفاق سريع مع تشيلسي وتقديم إدين هازارد يوم الإثنين المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو ، ولهذا قد يتأخر تقديم اللاعب الموهوب حتى الشهر المقبل.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ريال مدريد وافق على دفع 115 مليون جنيه إسترليني لإقناع تشيلسي ببيع هازارد ، لكن يبدو أن النادي الإنجليزي يريد مبلغ مرتفع جداً.

وعرض نادي ريال مدريد على هازارد راتباً أسبوعيا 400 ألف جنيه إسترليني في محاولة لاغرائه ، لكن تشيلسي يحاول عرقلة هذه الصفقة من خلال المطالبات بتنفيد جميع شروطه.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً سبع سنوات في ملعب ستامفورد بريدج ولعب 352 مباراة بقميص فريق تشيلسي ، وهو يعتبر بمثابة العراب من حيث التتويج بالألقاب الأخيرة.

#تشيلسي #ريال مدريد

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