بلاطة والامعري في نهائي كأس فلسطين السبت

رام الله / سما /

اكتملت الاستعدادات لتتويج بطل كأس فلسطين في المحافظات الشمالية، والذي سنعرف هويته بعد لقاء بلاطة والامعري الذي سيقام يوم السبت 1/6/2019 الساعة العاشرة والنصف مساء، على ملعب اريحا برعاية شركة " اوريدو "

الطريق الى النهائي :

يلتقي في المباراة النهائية فريق مركز شباب بلاطة بالقرب من نابلس وفريق مركز شباب الامعري بالقرب من مدينتي رام الله والبيرة .

يقود فريق بلاطة المدير الفني القديم الجديد الكابتن سعيد ابو الطاهر الذي قاد بلاطة لفترة من الوقت في الموسم الماضي ، والذي جاء خلفا للكابتن خليفة الخطيب الذي غادر عشية نهاية الدوري ،والذي درب العديد من فرق دوري المحترفين الفلسطيني . فيما يقود فريق الامعري المدير الفني الشاب ايهاب ابو جزر الذي لعب للعديد من الفرق الفلسطينية سواء في الضفة او القطاع إضافة الى المنتخب الفلسطيني لكرة القدم .

في طريق الوصول الى المباراة النهائية خاض فريق بلاطة العديد من المباريات بدأها في دور ال32 بفوزه على فريق ابناء القدس بالنتيجة 1/ صفر، لينتقل الى دور ال 16 وفاز على فريق البيرة بالنتيجة 2/ صفر .

في دور الثمانية فاز بلاطة على المكبر بالنتيجة 1/ صفر، وكان مباراته الأخيرة مع فريق هلال القدس في دور الاربعة وانهى المغامرة بالفوز 1/ صفر، لينتقل الى المباراة النهائية لمقابلة مركز شباب الامعري .

ولم تكن طريق الامعري مفروشة بالورود للوصال الى المباراة النهائية، فقد بدأت مسيرته بفوزه الى فريق طمون ضمن دور ال 32 بالنتيجة 1/ صفر .

وفي دور ال 16 فاز على فريق مركز طولكرم بالنتيجة 3/1 ، وأكمل المسيرة في دور الثمانية بالفوز على ثقافي طولكرم بالنتيجة 2/1 ،وحقق امله بالوصول الى النهائي بعد ان فاز على العيسوية بالنتيجة 2/1 ليواجه بلاطة في النهائي .

السعي نحو اللقب

ولم يخف طرفا المباراة النهائية سعيهما للفوز باللقب ، وهذا ما قاله المدير الفني للامعري الكابتن ايهاب ابو جزر عندما اعتبر ان الوصول الى المباراة النهائية هو انجاز تاريخي للامعري إضافة الى سعيه للفوز في النهائي والتتويج بلقب الكأس .

وايضا عبر سائد ابو سليم قائد فريق بلاطة وحارس مرماها عن سروره للوصول الى المباراة النهائية واشتياقه للذهاب الى غزة لمقابلة فريق خدمات رفح في نهائي كأس فلسطين .

فيما اعتبر مهاجم فريق بلاطة والمنتخب الوطني خالد سالم ان التتويج باللقب هو هدف للجدعان .

قراءة فنية :

الجدية والتركيز والضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة خطة طبقها لاعبو بلاطة في مباراتهم امام هلال القدس ليفوزوا باللقاء وينتقلوا الى المباراة النهائية ، فقد جاءت بلاطة وهي تضع نصب عينها الفوز باللقاء فكان لهم ما أرادوا .

السؤال المهم : هل سيفقد لاعبو بلاطة تركيزهم ويتسرعوا بالأداء ويباغتهم الامعري بهدف مبكر من خلال ابو رداحة او بكرة ثابته يسجل منها احمد عبد الله ؟؟

أم ان بلاطة ستحافظ على تركيزها ،وعدم التسرع سلاح سيتسلح به الفريق ؟؟

الامعري ليس بالفريق السهل ويضم مجموعة من العناصر الناشئة التي تمتلك السرعة وقوة التسديد اضافة الى ان الفريق يعتبر وصوله الى النهائي هدفا قد تحقق وبالتالي سيلعب بتركيز عال ، وسيظهر لاعبوه مهاراتهم ويجاروا فريق بلاطة الذي يعيش افضل أيامه فهو فريق مدجج بالنجوم .

ملعب اريحا وطاقم الحكام :

هنا لا بد من الاشارة انه تم اختبار ملعب أريحا ليحتضن نهائي كأس فلسطين للمحافظات الشمالية بعد ان تم التشاور والتنسيق ما بين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم و إدارتي المركزين " بلاطة والامعري " .

وهذا ينطبق ايضا على طاقم الحكام حيث تم اختيار الحكم محمد بدير ويساعده فاروق عاصي ، محمد الخطيب و معاذ عوفه .

متابعة جماهيرية كبيرة :

سيحظى اللقاء بحضور جماهيري كبير، ثلاث اسباب تجعل من ذلك مؤكدا :

اولها : القاعدة العريضة من الجماهير والمشجعين التي تشجع الفريقين خاصة مركز شباب بلاطة .

ثانيها : الاجواء المثالية في اريحا لقضاء سهرة جميلة وما قامت به روابط المشجعين من توفير حافلات لنقل المشجعين .

ثالثها : توفر عناصر الشرطة والأمن التي تكفل إقامة مباراة في اجواء مثالية .