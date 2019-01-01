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الحية: كل مشاريع التصفية ستفشل وسيدوسها شعبنا

الجمعة 31 مايو 2019 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: كل مشاريع التصفية ستفشل وسيدوسها شعبنا


غزة / سما /

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، أن " القدس ستبقى فلسطينية عربية"، موضحا أنها "قضية الأمة المركزية".

وشدد خلال مشاركته في فعاليات الجمعة الـ60 من مسيرات العودة، على أن "كل مشاريع التصفية ستفشل وسيدوسها شعبنا".

وأضاف: أن "صفقة ترامب لن تمر، والقدس لن تهود وستبقى عربية فلسطينية"، لافتا إلى أنه "لا مقاوم للاحتلال في القدس وفلسطين".

ووجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس، التحية إلى الشعوب العربية التي خرجت اليوم تهتف من أجل القدس، مجددا رفض حركته لورشة البحرين التي تعتزم الإدارة الأمريكية عقدها نهاية الشهر المقبل، داعيا في الوقت ذاته الدول العربية إلى مقاطعتها.

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