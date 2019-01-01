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حماس تبارك عملية الطعن بالقدس

الجمعة 31 مايو 2019 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبارك عملية الطعن بالقدس


غزة / سما/

باركت حركة حماس عملية الطعن صباح اليوم قرب باب العامود، والتي أسفرت عن وقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

وأكدت في بيان لها: "ان ما جرى يدل دلالة واضحة على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار مقاومة الاحتلال، والرد على جرائمه المستمرة في المسجد الأقصى والقدس وأنحاء الضفة".

وقال بيان حماس :"وإننا إذ نحتسب عند الله شهيدنا البطل عبد الله لؤي غيث (16 عاما) من الخليل، والذي ارتقى برصاص الاحتلال صباح اليوم بالقرب من بيت لحم في أثناء محاولته الوصول إلى المسجد الأقصى، لنؤكد أن المسجد الأقصى هو عنوان شعبنا وخطه الأحمر، الذي يهب لأجله كبارنا وصغارنا، رجالنا ونساؤنا، فكانت ساحاته عامرة بالمصلين تأكيدا على هويته الإسلامية، وكسرا لكل إجراءات الاحتلال الأمنية التي تهدف لتهويده، وإن معركة شعبنا في ساحات الأقصى مستمرة حتى تطهيره من دنس الاحتلال".

وأضاف البيان :"نودع الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك على صدى جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، تكشف وجهه الإجرامي وتغوله على دمائنا ومقدساتنا، حيث ارتقى صباح اليوم شهيد برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، وأصيب آخر بجروح بالغة

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