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تل ابيب : تدريب للجيش الإسرائيلي حاكى عملية خاصة بجنوب لبنان

الجمعة 31 مايو 2019 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب : تدريب للجيش الإسرائيلي حاكى عملية خاصة بجنوب لبنان


القدس المحتلة/سما/

أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا عسكري في قبرص، خلال الأسبوع الحالي، شارك فيه سلاح الجو ووحدة الكوماندوز "إيغوز"، بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة. ولم يذكر البيان متى بدأ أو انتهى التدريب بالتحديد، لكنه أشار إلى أن "التدريب الدولي" في الأراضي القبرصية انتهى هذا الأسبوع.

وحسب البيان، فإن "التدريب هو علامة أخرى في طريق التعاون الوثيق والهام بين الجيشين، فهذا هو التدريب الرابع الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي مع الجيش القبرصي".

وشمل التدريب "تدريبات أساسية في واقع أمني اعتيادي، وتم خلاله التدرب على نقل قوات جوا وإنقاذ طيار قفز من طائرته، وقتال في منطقة أجنبية وتحليق مقابل تهديد إطلاق نار في منطقة جديدة وغير معروفة. وخلال ذلك، جرى لأول مرة نشر سرب طائرات خارج حدود الدولة".

وشمل تدريب، حسب البيان، وحدة "إيغوز" عدد من "السيناريوهات والقدرات في مجال محاربة الإرهاب، والقتال في منطقة مبنية ومفتوحة، وإمكانية اختراق وتفجيرات وقدرات في مجالات الطب العسكري. وحاكى تدريب القوات عملية خاصة وعملية كوماندوز ليلية في جنوب لبنان بمشاركة عشرات المقاتلين وشمل اشتباكا في ظروف متطرفة وانعدام يقين".

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