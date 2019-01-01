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تيار الاصلاح يدين حادثة إطلاق النار تجاه الموظفين المقطوعة رواتبهم في غزة

الجمعة 31 مايو 2019 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيار الاصلاح يدين حادثة إطلاق النار تجاه الموظفين المقطوعة رواتبهم في غزة


غزة / سما /

أدان تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بأشد العبارات اقدام بعض المارقين على إطلاق الرصاص تجاه الموظفين المقطوعة رواتبهم؛ الذين احتشدوا أمام فندق الروتس غرب مدينة غزة، بهدف إيصال رسالتهم لإسماعيل جبر، الذي يزورغزة بعد أن كان أحد المتسببين، وشهود الزور على جريمة قطع رواتب الموظفين.

وطالب في بيانه الصادر، الجمعة، الأجهزة المختصة في قطاع غزة بالوصول إلى من قاموا بإطلاق الرصاص الحي على أصحاب هذه المظلمة العادلة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وضرورة التعامل مع من يقف خلفهم بكل حزم.

وأكد تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن حقوق الموظفين المقطوعة رواتبهم لابد أن تعود، مهما طالت مدة القرصنة ومهما استمر من قطعوها في جريمتهم الجبانة.

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