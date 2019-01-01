الصليب الأحمر يعلن برنامج الزيارات العائلية لشهر يونيو لسكان الضفة الغربية والقدس

غزة / سما/

أعلن الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة، عن برنامج الزيارات العائلية التي تنظمها اللجنة لشهرحزيران/ يونيو، لسكان الضفة الغربية والقدس.

وقالت اللجنة :"في حال تسجيلكم للزيارة وعدم تمكنكم من الالتحاق بها لأي سبب، نطلب منكم الاتصال بمكاتبنا، وإعلامهم بذلك قبل موعد الزيارة.

ونوهت إلى أن التغيب عن الحضور يوم الزيارة دون إبلاغنا مسبقاً يؤدي إلى هدر الموارد، وخروج الحافلات فارغة، مما ينعكس سلباً على البرنامج.

ووجهت شكرها للمواطنين على تفهمهم، وحسن تعاونهم، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع مكاتبنا في أماكن سكناكم.