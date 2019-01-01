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روسيا تنفي تلقيها طلبا من إيران لشراء منظومة S-400

الجمعة 31 مايو 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تنفي تلقيها طلبا من إيران لشراء منظومة S-400


القدس المحتلة / سما /

قال مصدر دبلوماسي عسكري روسي اليوم الجمعة إن موسكو لم تتسلم من طهران أي طلب حول رغبتها في شراء منظومة "إس-400" الروسية.

وذكرت قناة "كان العبرية" نقلا عن المصدر قوله، "لذلك فإن الحديث عن أي رفض روسي لتوريد هذه الأنظمة إلى إيران لا أساس له من الصحة".

وأضاف المصدر أن روسيا تواصل تعاونها مع إيران بشكل كامل في إطار تقديم الخدمات التقنية، فيما يخص استخدام أنظمة "إس-300" التي قامت موسكو بتوريدها إلى طهران سابقا.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق من هذا اليوم بأن روسيا رفضت عقد صفقة مع إيران لتزويدها بأنظمة "إس-400، ظنا منها بأن توريد هذه الأنظمة سيؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط.

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