وزير الخارجية الألماني: تمديد مهمة سورية في يد البرلمان

برلين /سما/

عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، في برلين، لم يقدم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تعهدات بتمديد مهمة الجيش الألماني في سورية.

وقال ماس: "نرحب للغاية بقرار الولايات المتحدة إبقاء تواجدها في سورية. نحن ندعم ذلك"، موضحًا أن بلاده تدعم المهمة حاليا بطائرات "تورنادو" الاستطلاعية التابعة للجيش الألماني وطائرة تزود بالوقود.

وأشار ماس إلى أن التفويض الخاص بالمشاركة الألمانية في المهمة ينتهي بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل، وقال: "سيجرى مناقشة وإقرار كافة الأمور الخاصة بهذا الشأن بعد ذلك في الوقت المناسب بالبرلمان الألماني".

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت في تقرير نشرته أمس الخميس أن الحكومة الألمانية ألمحت للولايات المتحدة عزمها دعم تأمين إنشاء منطقة عازلة بشمال سورية عسكريا بعد انتهاء التفويض الحالي لمشاركة الجيش الألماني في التحالف ضد تنظيم داعش في نهاية تشرين أول/أكتوبر القادم.

وأكد بومبيو خطط إنشاء منطقة عازلة، وقال عقب لقائه ماس إن القوات متوفرة في المنطقة ونطلب المساعدة من الحلفاء الغربيين، مشيرا إلى أن حجم القوات أمر يحدده كل وزير دفاع.

يشار إلى أن ألمانيا تشارك في مكافحة تنظيم داعش بالعراق وسورية من خلال طائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود. وتقلع الطائرات التابعة للجيش الألماني من الأردن وتنقل صورا يستعين بها حلفاء آخرون كالولايات المتحدة الأمريكية خلال شن غارات جوية على داعش.

ومن المقرر أن تنتهي مشاركة الجيش الألماني في المهمة بحلول 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل.