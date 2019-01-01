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شيكاغو: وقفة احتجاجية رفضا لاجتماع اللوبي اليهودي السنوي

الجمعة 31 مايو 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيكاغو: وقفة احتجاجية رفضا لاجتماع اللوبي اليهودي السنوي


شيكاغو /سما/

شارك العشرات من المتضامنين مع شعبنا الفلسطيني، وأبناء الجالية الفلسطينية في مدينة شيكاغو الأميركية، في وقفة احتجاجية على عقد الاجتماع السنوي الذي يقيمه اللوبي اليهودي (AIPAC) في مدينة شيكاغو.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعا إليها التحالف من أجل العدالة في فلسطين، أمام  المبنى الذي عقد فيه الاجتماع اليهودي، شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، والحق بإقامة الدولة الفلسطينية وحرية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو التحالف من أجل العدالة في فلسطين موفق ابو القطين إن الوقفة الاحتجاجية رسالة تنديد واستنكار لعقد الاجتماع في شيكاغو من قبل اللوبي اليهودي، الذي لا يدخر جهدا في دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن المتضامنين استخدموا مكبرات الصوت لإيصال رسالتهم إلى الجميع، وتم توزيع منشورات على المارة تفضح جرائم الاحتلال.

وأثنى أبو القطين على الحضور المميز في الوقفة، من منظمات وحركات طلابية داعمة للقضية الفلسطينية في الساحة الأميركية.

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