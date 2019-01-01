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اصابات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين السلمية

الجمعة 31 مايو 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة نعلين السلمية


رام الله / سما /

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي أحيت ذكرى رحيل القائد فيصل الحسيني، اليوم الجمعة.

وعقب أداء صلاة الجمعة تحت أشجار الزيتون، انطلقت المسيرة الي رفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني،والمطافئ الجلدية تحسبا من اندلاع النار نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث استهدفت قوات الاحتلال المشاركين بوابل من قنابل الغاز، ما أدى لاختناق العشرات، واحتراق مساحات من الأراضي غير المزروعة.

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