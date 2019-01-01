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روحاني: صفقة القرن ستفشل وتتحول لافلاس القرن و الانتصار النهائي سيكون للحق وفلسطين

الجمعة 31 مايو 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني: صفقة القرن ستفشل وتتحول لافلاس القرن و الانتصار النهائي سيكون للحق وفلسطين


طهران /سما/

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، ان مؤامرات الاستكبار والمعتدين ضد القدس الشريف وفلسطين ستفشل ولن تتحقق صفقة القرن وستتحول الى افلاس القرن.

أضاف روحاني في تصريحات صحفية اليوم خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران ،"اننا لا نشك بان الانتصار النهائي سيكون من نصيب الحق وفلسطين وستصبح ارض فلسطين ملاذا آمنا للمسلمين والمسيحيين واليهود".

واشار إلى "الاهمية البالغة ليوم القدس في تاريخ الثورة الاسلامية وقال، " ان يوم القدس هو يوم مواجهة المسلمين للمعتدين في العالم ، وان رسالة القدس هي ان فلسطين ستبقى حية الى الابد والقدس هي للمسلمين".

ونوه روحاني الى أن "أعداء الاسلام حاكوا خلال العامين الاخيرين مؤامرات جديدة ضد القدس والتي لم تتحقق بطبيعة الحال وأضاف، ان اعداء القدس اعلنوا القدس عاصمة للكيان الصهيوني ولم تعلن الدعم لذلك في العالم سوى دولة او دولتين صغيرتين كما انهم اعلنوا دعمهم لضم الجولان المحتل من قبل الكيان الصهيوني وهو ما لم يحظ بالدعم من قبل اي دولة او منظمة دولية."

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