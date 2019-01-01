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بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

الجمعة 31 مايو 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة


غزة / سما/

بدأت الجماهسر الفلسطينية، عصر اليوم الجمعة، بالتوافد الى مخيمات العودة الخمس شرقي قطاع غزة للمشاريكة في الجمعة 60 ضمن فعاليات مسيرات العودة تحت عنوان يوم القدس العالمي.

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرقي القطاع للمشاركة في جمعة يوم القدس العالمي.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، لمشاركة واسعة بمسيرات العودة في أسبوعها الـ 60، شرق غزة، والتي تتزامن مع "يوم القدس العالمي".

وقالت الهيئة في بيان "ندعوكم إلى حشود ضخمة تعبر عن مدى انتمائكم لقدسيتها (...) آملين أن تتحرك في هذه الجمعة كل الشعوب العربية والإسلامية في موازاة زحفكم من أجل القدس والمقدسات".

وكان رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، دعا إلى أوسع مشاركة الجمعة في يوم القدس العالمي، وقال في كلمته بالمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية لإحياء يوم القدس العالمي، إن وعي جماهير الأمة لن يُزيّف، ولن يتمكن أحد من صياغته من جديد.

يتبع...

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