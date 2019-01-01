الملايين يحيون القدس العالمي في 30 دولة واكثر من 150 مدينة عالمية

القدس المحتلة/سما/

شارك الملايين في اكثر من 30 دولة في تظاهرات يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ودعت منظمات وأحزاب وقوى وجمعيات لتنظيم مسيرات شعبية للتعبير عن دعمها للقدس وللقضية الفلسطينية، ورفضها لصفقة القرن التي يتوقع تدشينها نهاية الشهر المقبل في البحرين.

وانطلقت أولى مسيرات يوم القدس من اندونيسيا وماليزيا وإيران والعراق والجزائر وشاركت فيها 19 مدينة هندية، و24 مدينة باكستانية.

وستقام مراسم يوم القدس العالمي في 12 ولاية أميركية، وثمانية بلدان أوروبية، و11 دولة في أفريقيا، بالإضافة إلى سيدني ومالبون في أستراليا.

ويتوقع أن يرتفع عدد المدن في العالم التي ستنضم إلى إحياء يوم القدس إلى 150 مدينة ما عدا إيران التي انطلقت فيها منذ ساعات الصباح مسيرات مليونية لإحياء لمناسبة يوم القدس العالمي في 950 مدينة من مدنها في جميع المحافظات الإيرانية.