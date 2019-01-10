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الأسير مراد ملايشة يواصل إضرابه عن الطعام

الجمعة 31 مايو 2019 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أكدت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير مراد وليد محمد ملايشة (30 عاماً) من بلدة جبع قضاء مدينة جنين، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب في رسالة وصلت "مهجة القدس"، أن المجاهد مراد ملايشة شرع صباح يوم الأربعاء 29/05/2019م في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة، إضافةً لقرار ما يسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال بنقله المفاجئ إلى عزل سجن هداريم.

وأوضحت "مهجة القدس" أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 10/01/2019م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي؛ دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر.

جدير بالذكر أن الأسير مراد ملايشة ولد بتاريخ 27/07/1989م، وهو متزوج، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال.

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