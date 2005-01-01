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رونالدو يتوقع نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 31 مايو 2019 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يتوقع نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

توقع أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو نتيجة المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا ، والتي ستقام يوم السبت المقبل بين ليفربول وتوتنهام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتمكن نادي ليفربول من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم 2018-2019 بعد فوزه علىبرشلونة (4-0) رغم خسارته بثلاثية نظيفية في الذهاب ، فيما تأهل توتنهام بفوز المثير على أياكس (3-2).

وجاءت توقعات الظاهرة البرازيلية رونالدو من خلال صورة كتب عليها نتيجة المباراة بخط يده من خلال الحساب الرسمي لموقع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وكتب نجم برشلونة وريال مدريد السابق نتيجة (3-1) لصالح ليفربول على حساب توتنهام ، فيما وضع حساب دوري أبطال أوروبا عبارة “هل توافقون؟” ، في إشارة إلى إمكانية حدوث مثل هذه النتيجة.

وسيحاول توتنهام كتابة التاريخ يوم السبت المقبل من الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ، فيما يبحث ليفربول عن التتويج باللقب السادس في تاريخه والأول منذ عام 2005.

#رونالدو #دوري أبطال أوروبا

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