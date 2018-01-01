  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة وقع مع جريزمان قبل 3 أشهر !

الجمعة 31 مايو 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة وقع مع جريزمان قبل 3 أشهر !


وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة وقع بالفعل مع المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان الذي أعلن رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي، وسينضم اللاعب إلى صفوف الفريق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس دون الكشف عن وجهته القادمة، حيث سيتم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي انخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

وبحسب ما ذكره راديو “إللارجيرو” فإن جريزمان دخل في مفاوضات مع برشلونة منذ شهر نوفمبر الماضي، ووقع على عقد انضمامه للفريق في شهر مارس، أي قبل 3 أشهر تقريباً.

وأكدت إذاعة كادينا سير على هذه التقارير أيضاً، وأوضحت أن هناك وثائق تثبت أن جريزمان سينتقل رسمياً إلى برشلونة في وقت قريب جداً، وهذا ما ينفي الأنباء التي انتشرت يوم أمس حول غض النادي الكاتالوني النظر عن التعاقد مع اللاعب.

وأضافت الإذاعة الشهيرة أن أتلتيكو مدريد كان مستاءً من تفاوض برشلونة مع جريزمان، وفكر بالفعل بتقديم شكوى جديدة للفيفا كما فعل في عام 2018، حيث لا يسمح للاعب التفاوض مع نادٍ آخر إلا عندما يتبقى 6 أشهر فقط في عقده.

#برشلونة #جريزمان

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور.. سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين بطائرة مسيّرة لأول مرة

السنوار: غزة لن تشتري قوتها ببيع الوطن ويوجه رسالة لفتح والدول العربية و الشعب البحريني!

النخالة: موقف الأخ أبو مازن بنعت الصفقة بالخيانةِ يحظى بحالةِ إجماع و ندعو إلى عقدِ لقاء وطني

ملك الأردن وصل السعودية أمس بملابس الإحرام (صورة+فيديو)

الرئيس عباس يشدد في مكة على رفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين

الحكومة توضح بشأن رواتب الوزراء الحاليين!

الحمدلله يوضح حقيقة الوثائق المسربة المنشورة بشأن رفع رواتب الوزراء!

الأخبار الرئيسية

الاوقاف: أكثر من ربع مليون مصل يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في الاقصى

النخالة: قادرون على ضرب أكثر من 1000 صاروخ يوميًا على مدار أشهر

السنوار و نتنياهو

يديعوت: هكذا يؤثر فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الاسرائيلية على السنوار

508727M

شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في القدس وبيت لحم

860x484 (2)

دعوات للمشاركة في مسيرات "يوم القدس العالمي" بغزة