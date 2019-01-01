رسميًا .. كونتي مدربًا لإنتر ميلان

وكالات / سما /

أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي عن تعيين المدرب الإيطالي المميز أنتونيو كونتي نجم وأسطورة نادي يوفنتوس في خبر سيسيل الكثير من الحبر في الصحافة الإيطالية.

وقد انهى انتر ميلان هذا الموسم في المركز الرابع في جدول ترتيب الكالتشيو متأهلاً بشق الأنفس إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2019-2020 تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.

وقد أعلن انتر ميلان يوم أمس عن إقالة المدرب لوتشيانو سباليتي من منصبه، ليأتي خبر تعيين أنتونيو كونتي في الصباح الباكر من هذا اليوم بعد استراح موسم كامل عقب تجربته مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويملك كونتي الكثير من البطولات في مشواره بعد أن حصل على لقب الدوري الإيطالي في 3 سنوات مع نادي يوفنتوس وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين مع تجربة دولية هامة مع منتخب إيطاليا وصل معهم إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا.

وقال كونتي بعد الإعلان عن التوقيع للنادي الإيطالي:” إنها صفحة جديدة في مسيرتي، أنا متشوق جداً من أجل البدأ في العمل في منصبي الجديد، لقد اخترت النادي الذي لديه طموح كبير ومشروع منظم”.

أما ستيفن زهانج، رئيس نادي انتر فقد صرح للموقع الرسمي وقال:” أعتقد بأن كونتي أحد أفضل المدربين في العالم حاليًا، سوف نساعده بقدر الإمكان لكي يعود نادي انتر مرة أخرى كأفضل نادي في العالم”.

جدير بالذكر أن جماهير يوفنتوس بدأت بتوقيع حملات كبيرة جدًا من أجل إزالة إسم أنتوني كونتي من متحف النادي وملعب “اليانز أرينا” بسبب العداء التاريخي بينهم وبين جماهير إنترالذي سيعيده من جديد المدرب أنتونيو كونتي.