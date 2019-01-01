حنا : لن يتنازل الفلسطينيون عن حق العودة مهما طال الزمان ومهما كثرت المؤامرات

القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله اليوم وفدا من مخيم شعفاط بأن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حق العودة مهما طال الزمان .

ان حق العودة هو حق ثابت لا يسقط بالتقادم والفلسطينيون المنكوبون والمشردون في مخيمات اللجوء يجب ان يعودوا حتما الى وطنهم والى بلدانهم فلا تنازل عن هذا الحق الذي يتمسك به الفلسطينيون كما يتمسكون بالقدس ويتمسكون بحقهم في ان يعيشوا احرارا في وطنهم وفي ارضهم المقدسة .

واضاف ان هنالك من يشعرون بالاحباط واليأس والقنوط امام الحالة الفلسطينية الراهنة والوضع الفلسطيني المتردي ويظنون ان العودة هي مسألة مستحيلة وانا بدوري اقول لهؤلاء بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب ومهما بلغت قوة وسطوة الاحتلال وما يتلقاه من دعم ومؤازرة امريكية وغربية ومهما كثرت المؤامرات والمشاريع الهادفة الى تصفية قضيتنا فإن كل هذا لن يزيد الفلسطينيين الا ثباتا وصمودا وتمسكا بحق العودة .

واردف ان مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون ثبت بطلانها فهؤلاء الصغار هم قادة المستقبل وهم الذين سيواصلون مسيرة هذا الشعب حتى تحقيق امنياته وتطلعاته الوطنية في الحرية واستعادة الحقوق السليبة والعودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

اقول لاولئك الذين يشعرون بالاحباط واليأس لا تقبلوا بأن يتم اغراقكم في ثقافة الاستسلام والاحباط واليأس والقنوط ، فلتكن معنوياتكم عالية وارادتكم صلبة حتى وان كانت الصورة قاتمة والاوضاع مأساوية ، فلا بد لشعبنا أن ينعم بالحرية عاجلا ام آجلا فقضيتنا هي اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث .

وكان حنا قد عبر عن تضامنه مع اهالي شعفاط الذين يتعرضون للسياسات الاحتلالية الغاشمة مؤكدا وقوفه الى جانبهم ورفضه للسياسات الاحتلالية التي تستهدفهم كما وتستهدف كافة ابناء شعبنا الفلسطيني .