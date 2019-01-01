أسعار المحروقات والغاز لشهر يونيو

رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية والتخطيط-الإدارة العامة للبترول عن أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران في كافة محافظات الوطن اعتبارًا من غدا السبت هو على النحو التالي:

المحروقات

بنزين 95 = 6.17 شيكلا

بنزين 98 = 6.89 شيكلا

سولار = 4.96. شيكلا

كاز = 4.96 شيكلا

الغاز

- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.

- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.

- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.