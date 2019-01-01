  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار المحروقات والغاز لشهر يونيو

الجمعة 31 مايو 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار المحروقات والغاز لشهر يونيو


رام الله / سما /

أعلنت وزارة المالية والتخطيط-الإدارة العامة للبترول عن أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر حزيران في كافة محافظات الوطن اعتبارًا من غدا السبت هو على النحو التالي:

المحروقات

بنزين 95 = 6.17 شيكلا

بنزين 98 = 6.89 شيكلا

سولار = 4.96. شيكلا

كاز = 4.96 شيكلا

الغاز

- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 25 شيكلا في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 59 شيكلا في محل الموزع.

- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم ، للمستهلك 236 شيكلا في محل الموزع.

- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.54 شيكلا.

- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور.. سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين بطائرة مسيّرة لأول مرة

السنوار: غزة لن تشتري قوتها ببيع الوطن ويوجه رسالة لفتح والدول العربية و الشعب البحريني!

النخالة: موقف الأخ أبو مازن بنعت الصفقة بالخيانةِ يحظى بحالةِ إجماع و ندعو إلى عقدِ لقاء وطني

نائب رئيس الوزراء يصل الى قطاع غزة

الرئيس عباس يشدد في مكة على رفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين

الحكومة توضح بشأن رواتب الوزراء الحاليين!

الحمدلله يوضح حقيقة الوثائق المسربة المنشورة بشأن رفع رواتب الوزراء!

الأخبار الرئيسية

الاوقاف: أكثر من ربع مليون مصل يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في الاقصى

السنوار و نتنياهو

يديعوت: هكذا يؤثر فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الاسرائيلية على السنوار

508727M

استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال محاولته الدخول إلى القدس للصلاة في الاقصى

860x484 (1)

إصابة إسرائيليين احداهما حرجة في عملية طعن بالقدس و استشهاد المنفذ

860x484 (2)

دعوات للمشاركة في مسيرات "يوم القدس العالمي" بغزة