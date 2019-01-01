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إيران تتهم السعودية "بإثارة الخلافات" في المنطقة

الجمعة 31 مايو 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تتهم السعودية "بإثارة الخلافات" في المنطقة


وكالات

اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، السعودية بـ"إثارة الخلافات" في الشرق الأوسط، منتقدة محاولات المملكة منافستها في المنطقة والتعبئة ضد إيران. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن السعودية "تواصل السير بنهج خاطئ في مسار إثارة الخلافات بين الدول الاسلامية وفي المنطقة وهو ما يروم اليه الكيان الصهيوني".

وحصلت السعودية خلال قمتين للبلدان الخليجية والعربية في مكة المكرمة ليل الخميس الجمعة على تأييد غالبية هذه الدول لاستراتيجية المواجهة التي تتبعها مع إيران، في وقت دعت الرياض المجتمع الدولي إلى استخدام "كافة الوسائل" لردع طهران خصمها الأكبر في المنطقة.

وندد البيانان الختاميان بـ"سلوك" إيران في المنطقة، وحظيا بدعم جميع الدول باستثناء العراق، في وقت قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي "وجهنا رسالة حازمة تجاه التدخلات الإيرانية".

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في خطاب ببداية القمّة الخليجيّة التي شارك بها رئيس الحكومة القطرية إنّ "ما يقوم به النظام الإيراني من تهديد لحرّية الملاحة العالميّة يُعدّ تحدّياً سافراً". 

وأضاف "الأعمال الإجراميّة التي حدثت مؤخّراً تستدعي منّا جميعاً العملَ بشكل جاد للحفاظ على أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون". واعتبر العاهل السعودي أنّ "عدم اتّخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة الأنشطة التخريبيّة للنظام الإيراني في المنطقة هو ما قادَه للتمادي في ذلك والتصعيدِ بالشّكل الذي نراه اليوم".

أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، الخميس، أن إيران كانت تحاول رفع أسعار النفط من خلال هجوم نُسب إليها استهدف ناقلاتٍ نفطيّة قبالة سواحل الإمارات. ويأتي تصريح بومبيو غداة تصريح آخَر لجون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، في أبو ظبي، اعتبر فيه أنَّ من "شبه المؤكّد" أنّ إيران تقف وراء تخريب أربع سفن في 12 أيّار/مايو بما في ذلك ناقلتان سعوديّتان. 

وقال بومبيو للمراسلين خلال مغادرته واشنطن متوجّهًا إلى برلين "نعم، لقد أصابَ السّفير بولتون. هذه كانت جهود من جانب الإيرانيّين لرفع أسعار النفط الخام في العالم". وتسعى الولايات المتحدة إلى وقف صادرات إيران النفطيّة، بإطار حملة للرد على دور طهران الإقليمي.

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