  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة وBein

الجمعة 31 مايو 2019 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة وBein


وكالات

أعلنت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، الخميس، انضمامها رسميا إلى شبكة "الجزيرة"، وقنوات Bein التابعة لها.

علا الفارس، في مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، عبر فضائية "الأردن اليوم"، قالت إنها ستقدم برنامج يحمل اسم "مع أو ضد" على شاشة BeinDrama، إضافة إلى عملها مذيعة أخبار في قناة "الجزيرة" الإخبارية.

وبعد المقابلة، نشرت الفارس تغريدة، جاء فيها: "شكرا من القلب على الردود الجميلة على خبر قرب انطلاق برنامجي (مع أو ضد) على قناة بي أن، أتمنى أن ينال إعجابكم".

وتابعت: "لكن في مرحلة ما يقودنا الحنين للبدايات، ربما لأن لها طعما مختلفا، الحنين يعيدني إلى شغف الأخبار، عودة للميدان واستديو الأخبار من خلال شاشة الجزيرة".

ولاقى إعلان الفارس ترحيبا من قبل إعلاميين وإعلاميات في قناة "الجزيرة"، إضافة إلى ترحيب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت علا الفارس جدلا واسعا العام قبل الماضي، بعد إطلاقها تغريدة ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وألمحت فيها إلى الموقف السلبي للدول الخليجية، وهو ما دفع إدارة "إم بي سي" لإبعادها عن الشاشة، بعد الحملة ضدها.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور.. سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين بطائرة مسيّرة لأول مرة

السنوار: غزة لن تشتري قوتها ببيع الوطن ويوجه رسالة لفتح والدول العربية و الشعب البحريني!

النخالة: موقف الأخ أبو مازن بنعت الصفقة بالخيانةِ يحظى بحالةِ إجماع و ندعو إلى عقدِ لقاء وطني

ليبرمان :سأكون سعيدًا إذا تم التوصية بي لرئاسة الوزراء و يشن هجوما على نتنياهو

نائب رئيس الوزراء يصل الى قطاع غزة

المالية بغزة تصرف 200 شيكل لأكثر من أربعة آلاف موظف

الرئيس عباس يشدد في مكة على رفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين

الأخبار الرئيسية

السنوار و نتنياهو

يديعوت: هكذا يؤثر فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الاسرائيلية على السنوار

508727M

استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال محاولته الدخول إلى القدس للصلاة في الاقصى

860x484 (1)

إصابة إسرائيليين احداهما حرجة في عملية طعن بالقدس و استشهاد المنفذ

860x484 (2)

دعوات للمشاركة في مسيرات "يوم القدس العالمي" بغزة

عشرات الاف المصلين يتوافدون الى الاقصى في الجمعة الاخيرة من رمضان