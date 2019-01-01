علا الفارس تعلن انضمامها رسميا إلى الجزيرة وBein

وكالات

أعلنت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، الخميس، انضمامها رسميا إلى شبكة "الجزيرة"، وقنوات Bein التابعة لها.

علا الفارس، في مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، عبر فضائية "الأردن اليوم"، قالت إنها ستقدم برنامج يحمل اسم "مع أو ضد" على شاشة BeinDrama، إضافة إلى عملها مذيعة أخبار في قناة "الجزيرة" الإخبارية.

وبعد المقابلة، نشرت الفارس تغريدة، جاء فيها: "شكرا من القلب على الردود الجميلة على خبر قرب انطلاق برنامجي (مع أو ضد) على قناة بي أن، أتمنى أن ينال إعجابكم".

وتابعت: "لكن في مرحلة ما يقودنا الحنين للبدايات، ربما لأن لها طعما مختلفا، الحنين يعيدني إلى شغف الأخبار، عودة للميدان واستديو الأخبار من خلال شاشة الجزيرة".

ولاقى إعلان الفارس ترحيبا من قبل إعلاميين وإعلاميات في قناة "الجزيرة"، إضافة إلى ترحيب واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت علا الفارس جدلا واسعا العام قبل الماضي، بعد إطلاقها تغريدة ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وألمحت فيها إلى الموقف السلبي للدول الخليجية، وهو ما دفع إدارة "إم بي سي" لإبعادها عن الشاشة، بعد الحملة ضدها.