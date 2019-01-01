الأمم المتحدة لن تشارك في مؤتمر البحرين الاقتصادي

رام الله / سما /

أعلنت الأمم المتحدة الخميس، أنها لن تشارك في مؤتمر السلام للشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق ردًا على سؤال بشأن حضور الأمم المتحدة المؤتمر "في هذه المرحلة، لم أبلغ بحضور أي شخص" المؤتمر.

وكان الناطق صرح أولًا أن منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف دعي إلى المؤتمر الذي سيعقد في 25 و26 حزيران/يونيو في المنامة، لكنه لن يحضر الاجتماع. وصحح بعد ذلك تصريحه بالتأكيد أن ملادينوف لم يدعَ إلى المؤتمر.

ويستعد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره، منذ أشهر لكشف خطة للسلام يُطلق عليها "صفقة القرن".

من المتوقع أن يناقش مؤتمر البحرين الفرص الاقتصادية للفلسطينيين، من خلال تمويلات يقدمها حلفاء واشنطن من دول في الخليج تجمعها مع إسرائيل والولايات المتحدة خصومة مع إيران.

ولمح كوشنر إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطًا من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها ستقاطع مؤتمر البحرين، ولا تعتبر ترامب وسيطًا نزيها بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.