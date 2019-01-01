  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير: كيم يعدم مبعوثه النووي إلى ترامب

الجمعة 31 مايو 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: كيم يعدم مبعوثه النووي إلى ترامب


وكالات

أوردت صحيفة كورية جنوبية، اليوم الجمعة، نبأ أكدت فيه أن كوريا الشمالية أعدمت مبعوثها النووي إلى الولايات المتحدة، ضمن ما وصفتها بـ"حملة تطهير" شملت مسؤولين قادوا المفاوضات لعقد قمة بين الزعيم كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتهت بالفشل.

ونقلت صحيفة "تشوسون إلبو"، المحلية عن مصدر لم تسمه، قالت إنه على دراية بالأمر، أن كيم هيوك تشول، أعدم في آذار/ مارس في مطار ميريم في بيونغيانغ مع أربعة مسؤولين بوزارة الخارجية، بعد اتهامهم جميعا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

ونسب إلى المصدر قوله: "وجهت له تهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة لإعداد تقارير ضعيفة عن المفاوضات دون استيعاب النوايا الأمريكية بشكل صحيح".

وفشلت القمة الثانية بين كيم وترامب، والتي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي، في شباط/ فبراير، في التوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات حول دعوات من الولايات المتحدة باستكمال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات.

وحدث فيما سبق أن وردت أنباء عن إعدام مسؤولين كوريين شماليين أو استبعادهم في حملة تطهير، لكنهم ظهروا لاحقا وقد شغلوا مناصب جديدة. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إنه ليس لديهم معلومات تؤكد التقرير.

وأحجمت متحدثة باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية عن التعليق. وذكر مسؤول في البيت الأزرق الرئاسي في سول، أن من غير اللائق التعقيب على مسألة قبل التحقق منها أولا.

ونقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي قوله إن هناك مؤشرات على معاقبة كيم هيوك تشول ومسؤولين آخرين بسبب انهيار القمة بطرق من بينها إرسالهم إلى معسكر عمل، لإعادة تأهيلهم، لكن ليس هناك أدلة على إعدامهم.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور.. سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين بطائرة مسيّرة لأول مرة

السنوار: غزة لن تشتري قوتها ببيع الوطن ويوجه رسالة لفتح والدول العربية و الشعب البحريني!

النخالة: موقف الأخ أبو مازن بنعت الصفقة بالخيانةِ يحظى بحالةِ إجماع و ندعو إلى عقدِ لقاء وطني

ليبرمان :سأكون سعيدًا إذا تم التوصية بي لرئاسة الوزراء و يشن هجوما على نتنياهو

نائب رئيس الوزراء يصل الى قطاع غزة

المالية بغزة تصرف 200 شيكل لأكثر من أربعة آلاف موظف

الحمدلله يوضح حقيقة الوثائق المسربة المنشورة بشأن رفع رواتب الوزراء!

الأخبار الرئيسية

السنوار و نتنياهو

يديعوت: هكذا يؤثر فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الاسرائيلية على السنوار

508727M

استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال محاولته الدخول إلى القدس للصلاة في الاقصى

860x484 (1)

إصابة إسرائيليين احداهما حرجة في عملية طعن بالقدس و استشهاد المنفذ

860x484 (2)

دعوات للمشاركة في مسيرات "يوم القدس العالمي" بغزة

عشرات الاف المصلين يتوافدون الى الاقصى في الجمعة الاخيرة من رمضان