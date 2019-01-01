عودة: أنظمة الخليج معنية ببقاء نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

اعتبر رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، أنّ "عدم الاستقرار البنيوي في إسرائيل يؤدي إلى حكومات غير مستقرة".

وأكد عودة في حديث لبرنامج المشهدية على شاشة الميادين اليوم الخميس، أنّ أنظمة الخليج "معنية ببقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية وأنّ لها يداً في بقائه في السلطة".

وقال عودة للميادين إنّ "أهمية إعادة الانتخابات في إسرائيل تكمن في أنها ستؤجل بتّ صفقة القرن من أجل بناء كل الوسائل للتصدي لها بشكل صحيح"، مؤكداً أنّ "نتنياهو هو من يختار توقيت وجوهر صفقة القرن".