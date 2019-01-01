ملك الأردن وصل السعودية أمس بملابس الإحرام (صورة+فيديو)

وكالات

وصل امس الخميس ملك الأردن عبد الله الثاني إلى السعودية، على رأس وفد بلاده المشارك في أعمال القمتين العربية الطارئة، والدورية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.

واستقبل العاهل الأردني لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، من طرف الأمير خالد الفيصل مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير السعودية في الأردن.

وانطلقت في مكة المكرمة امس الخميس 30 مايو أعمال القمتين الطارئتين، الخليجية والعربية، والقمة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي منتصف ليلة السبت.