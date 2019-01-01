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عضو بالليكود: جهود كبيرة بذلها نتنياهو لعدم اللجوء للانتخابات

الجمعة 31 مايو 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالليكود: جهود كبيرة بذلها نتنياهو لعدم اللجوء للانتخابات


القدس المحتلة / سما /

عبرت عضوة الكنيست الجديدة، مئير غولان  عن حزب (الليكود)، عن دعمها لنتنياهو وأعضاء الحزب بعد أن تقرر حل الكنيست واللجوء إلى انتخابات جديدة.

وحسب القناة العبرية السابعة، قالت غولان: "لقد كانت ليلة طويلة بالنسبة لنا جميعًا، في الليلة كنا نأمل أن ينتهي الأمر بخلاف ذلك، بعد أن حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يفعل كل شيء حتى لا نضطر إلى العودة إلى الانتخابات".

وأشارت إلى أن الابتزاز لم يتوقف وسادت المصالح الشخصية الضيقة على مسألة تشكيل الحكومة

وأضافت غولان: "أنا فخورة برئيس الوزراء الذي لم يستسلم، أنا فخورة بأعضاء حزبي الذين تلقوا الأخبار ورؤوسهم مرفوعة، رغم الصعوبة والتعقيد".

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