الانتخابات الاسرائيلية: الليكود يتصدر وحزب ليبرمان يزيد مقاعده بالكنيست

القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أجرته القناة الـ13 العبرية، ونشرت نتائجه مساء اليوم، حفاظ حزب "الليكود" على مكانته بالصدارة، وزيادة مقاعد حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الى أن حزب "الليكود" سيحصل على 36 مقعدا بالكنيست خلال الانتخابات القادمة، المزمع عقدها في السابع عشر من سبتمبر القادم.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يأتي حزب "كحول لفان" بزعامة بيني غانتس، بالمرتبة الثانية بعد حزب الليكود، بحصوله على 33 مقعدا بالكنيست.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، سيحل حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان بالمكانة الثالثة، بحصوله على 9 مقاعد، بزيادة 4 مقاعد عن نتائج الانتخابات السابقة.

وأكدت نتائج الاستطلاع حصول كل من حزب "شاس" ويهدوت هتوراه، و"اتحاد أحزاب اليمين" على 7 مقاعد لكل منهم.

أما حزب "ميرتس" فيحصل على 6 مقاعد فقط، بينما سيحصل كل من حزب "العمل" وبلد" و"القائمة الموحدة"، على 4 مقاعد لكل منهم.

ووفقا لهذه النتائج، سبحصل تيار اليمين على 66 مقعدا، مقابل 54 مقعدا لتيار الوسط واليسار بالكنيست القادمة ( الـ22).