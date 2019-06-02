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استكمال التحضيرات لفتح معبر الكرامة لمدة 24 ساعة متواصلة

الجمعة 31 مايو 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استكمال التحضيرات لفتح معبر الكرامة لمدة 24 ساعة متواصلة


رام الله / سما /

اعلن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، بأنه سيبدأ العمل على معبر الكرامة لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 2-6-2019 طيلة ايام الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، حيث سيعمل الجمعة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، اما السبت فسيعمل من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

واكد مهنا أن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

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