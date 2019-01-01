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وقفة بشيكاغو رفضًا لاجتماع اللوبي اليهودي

الجمعة 31 مايو 2019 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة بشيكاغو رفضًا لاجتماع اللوبي اليهودي


القدس المحتلة / سما /

 احتجّ العشرات في ولاية شيكاغو الأمريكية، على عقد الاجتماع السنوي الذي يقيمه اللوبي اليهودي (AIPAC) في مدينة شيكاغو.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعا إليها التحالف من أجل العدالة في فلسطين، أمام المبنى الذي عقد فيه الاجتماع اليهودي، شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو التحالف من أجل العدالة في فلسطين موفق أبو القطين إن الوقفة الاحتجاجية رسالة تنديد واستنكار لعقد الاجتماع في شيكاغو من قبل اللوبي اليهودي، الذي لا يدخر جهدًا في دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن المتضامنين استخدموا مكبرات الصوت لإيصال رسالتهم، وتم توزيع منشورات على المارة تفضح جرائم الاحتلال.

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