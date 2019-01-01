دعوات للمشاركة في مسيرات "يوم القدس العالمي" بغزة

غزة / سما /

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، لمشاركة واسعة بمسيرات العودة في أسبوعها الـ 60، شرق غزة، والتي تتزامن مع "يوم القدس العالمي".

وقالت الهيئة في بيان "ندعوكم إلى حشود ضخمة تعبر عن مدى انتمائكم لقدسيتها (...) آملين أن تتحرك في هذه الجمعة كل الشعوب العربية والإسلامية في موازاة زحفكم من أجل القدس والمقدسات".

وكان رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، دعا إلى أوسع مشاركة الجمعة في يوم القدس العالمي، وقال في كلمته بالمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية لإحياء يوم القدس العالمي، إن وعي جماهير الأمة لن يُزيّف، ولن يتمكن أحد من صياغته من جديد.