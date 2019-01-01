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عشرات الاف المصلين يتوافدون الى الاقصى في الجمعة الاخيرة من رمضان

الجمعة 31 مايو 2019 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الاف المصلين يتوافدون الى الاقصى في الجمعة الاخيرة من رمضان


القدس المحتلة / سما /

 يتواصل توافد المصلين الصائمين اليه لاداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ولاحياء ليلة القدر في الاقصى من مختلف مدن الضفة والقدس والداخل .

ياتي ذلك رغم الاغلاقات التي فرضها الاحتلال على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك اليوم،

وتوافد  الالاف من المصلين الى الاقصى عبر الابواب المفتوحة وهي ( باب الاسباط وحطة والملك فيصل والغوانمة).

فيما تواصل سلطات الاحتلال اغلاق بعض أبواب الأقصى وهي ( باي المجلس والحديد والسلسلة القطانين ).

وكانت شرطة الاحتلال قد منعت صباح اليوم الالاف من المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك لاداء الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

واغلقت  قوات الاحتلال  كافة ابواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى، ومنعت الالاف من المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى، وهم الان في الشوارع.

وأضافت ان المئات من جنود الاحتلال في الشوارع، وقد اغلقوا منطقة باب العامود بشكل كامل وحولها الى ثكنة عسكرية.

ياتي ذلك عقب اطلاق النار على مواطن فلسطيني بدعوى طعن اسرائيليين بالقدس.

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