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اصابة 25 مواطنا خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلي لمدينة نابلس

الجمعة 31 مايو 2019 03:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 25 مواطنا خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلي لمدينة نابلس


نابلس /سما/

اصيب 25 مواطنا فجر اليوم خلال اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.وأفادت مصادر طبية ان شابا اصيب بالرصاص الحي في القدم فيما اصيب 8 مواطنين بالرصاص المغلق بالمطاط و16 بحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في شارع عمان شرق نابلس.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس لتأمين اقتحام مستوطنين إلى "قبر يوسف".
وذكرت مصادر عبرية انه لاول مرة وحدة دوفديفان "المستعربين" تقتحم قبر  يوسف بزي مدني بمساندة قوات كبيرة من الجيش.
وأضافت ان من بين المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف المتطرف  امير بن جدان، اضافة الى عدد كبير من الحاخامات.

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