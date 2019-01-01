  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بومبيو: الهجمات في الخليج محاولة من إيران لضرب سوق النفط

الجمعة 31 مايو 2019 03:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: الهجمات في الخليج محاولة من إيران لضرب سوق النفط


واشنطن/وكالات/

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الهجوم على ناقلات النفط في الخليج محاولة من إيران لزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال بومبيو للصحفيين قبل توجهه إلى أوروبا، اليوم الخميس: "هذه كانت جهود من قبل الإيرانيين لزيادة أسعار النفط الخام في العالم".

وأضاف بومبيو أنه اطلع على أدلة تورط إيران في الهجوم.

وسبق لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم أدلة على وقوف إيران وراء الهجوم على ناقلات النفط، إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن 4 سفن، بينها سفينتان سعوديتان، هوجمت بالقرب من سواحل الإمارات في وقت سابق من مايو.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم، فيما نفت طهران تورطها فيه، داعية إلى التحقيق في الحادث.

المصدر: رويترز

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور.. سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين بطائرة مسيّرة لأول مرة

سبب وضع الأمن المصري سماعات على أذني عشماوي خلال جلبه

اثرياء القطاع الخاص الفلسطيني يعرضون إقراض السلطة فهل وافق الرئيس عباس؟

الموساد هو المسؤول عن اسقاط الحكومة النمساوية

قيادي في الجهاد: نحترم الرئيس عباس وسيكون عرسا وطنيا عندما يجمع الصف الوطني

ليبرمان :سأكون سعيدًا إذا تم التوصية بي لرئاسة الوزراء و يشن هجوما على نتنياهو

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يشدد في مكة على رفض صفقة القرن ومؤتمر البحرين

قمة مكة العربية الطارئة: أمن دول الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

النخالة: موقف الأخ أبو مازن بنعت الصفقة بالخيانةِ يحظى بحالةِ إجماع و ندعو إلى عقدِ لقاء وطني

السنوار: غزة لن تشتري قوتها ببيع الوطن ويوجه رسالة لفتح والدول العربية و الشعب البحريني!

2

بالفيديو والصور.. سرايا القدس تستهدف آليتين عسكريتين بطائرة مسيّرة لأول مرة