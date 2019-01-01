بومبيو: الهجمات في الخليج محاولة من إيران لضرب سوق النفط

واشنطن/وكالات/

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الهجوم على ناقلات النفط في الخليج محاولة من إيران لزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال بومبيو للصحفيين قبل توجهه إلى أوروبا، اليوم الخميس: "هذه كانت جهود من قبل الإيرانيين لزيادة أسعار النفط الخام في العالم".

وأضاف بومبيو أنه اطلع على أدلة تورط إيران في الهجوم.

وسبق لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم أدلة على وقوف إيران وراء الهجوم على ناقلات النفط، إلى مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن 4 سفن، بينها سفينتان سعوديتان، هوجمت بالقرب من سواحل الإمارات في وقت سابق من مايو.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم، فيما نفت طهران تورطها فيه، داعية إلى التحقيق في الحادث.

المصدر: رويترز