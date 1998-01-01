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تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الجزائري

الجمعة 31 مايو 2019 01:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الجزائري


الرياض /سما/

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر إقامته بمكة المكرمة رئيس وزراء الجزائر نور الدين بدوي، على هامش انعقاد القمة العربية في دورتها غير العادية بمكة المكرمة.

وأطلع الرئيس، بدوي على آخر التطورات والمستجدات السياسية في الأرض الفلسطينية، معربا عن شكره للجزائر حكومة وشعبا على دعمها للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في شتى المجالات.

وحضر اللقاء، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومن الجانب الجزائري وزير الخارجية صابري بوقدوم.

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